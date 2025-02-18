Непомнящий: если Алеррандро взяли за такие деньги, то вряд ли он будет запасным

Известный российский специалист Валерий Непомнящий поделился мнением о переходе бразильского нападающего Алеррандро в московский ЦСКА.

— ЦСКА подписал контракт с нападающим Алеррандро. Как оцениваете такое усиление?

— У ЦСКА было слабое звено в команде – завершение атак. И вот теперь в нападении появился новичок. Посмотрим, как эта звезда бразильского футбола сможет адаптироваться в армейской команде.

— Вы рассматриваете Алеррандро как игрока стартового состава?

— Если игрока берут за такие деньги, то я сомневаюсь, что этот футболист будет сидеть на скамейке, — приводит слова Непомнящего «Евро-Футбол.Ру».

О переходе Алеррандро ЦСКА объявил накануне, 17 февраля. Трудовое соглашение футболиста рассчитано до 2028 года с опцией продления ещё на один год. Нападающий уже присоединился к армейцам на зимних сборах в турецком Белеке. Сообщается, что он будет выступать под седьмым номером. По данным Transfermarkt, ЦСКА заплатил за трансфер € 4,2 млн.