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Бразильский «Палмейрас» отреагировал на протесты игроков против искусственного газона

Бразильский «Палмейрас» отреагировал на протесты игроков против искусственного газона
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Бразильский «Палмейрас» выпустил заявление в ответ на недовольство ряда игроков тем, что матчи в Бразилии проводятся на искусственном газоне. Ранее Неймар, выступающий за «Сантос», заявил, что для повышения уровня бразильского футбола необходимо улучшать качество покрытия, на котором выступают и тренируются футболисты.

«В связи с публикациями, сделанными некоторыми игроками против использования искусственной травы в бразильском футболе, футбольный клуб «Палмейрас» хочет разъяснить несколько моментов.

Во-первых, искусственное поле на стадионе в Сан-Паулу сертифицировано ФИФА. Покрытие проходит ежегодные проверки с 2020 года, чтобы убедиться, что поверхность соответствует тем же параметрам, что и натуральное поле.

Во-вторых, нет никаких научных доказательств того, что риск получения травм на искусственных полях выше, чем на естественных. Напротив, недавнее исследование, опубликованное журналом The Lancet Discovery Science, показывает, что частота травм в футбольных матчах, проводимых на искусственном газоне, ниже, чем на натуральных полях.

В-третьих, опросы, проведённые прессой, показывают, что «Палмейрас» за последние пять лет является клубом в Серии А чемпионата Бразилии с наименьшим количеством травм.

Клуб уважает мнение спортсменов, отдавших предпочтение полям с натуральным травяным покрытием, и считает актуальным обсуждение качества бразильских футбольных полей, однако эта проблема не будет решена поверхностной критикой без научной основы», — говорится в заявлении клуба, опубликованном в соцсети X (ранее Twitter).

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