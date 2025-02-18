Гвардиола: «Сити» можно победить на 94-й минуте, но мы были машиной в течение восьми лет

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола напомнил о силе команды «горожан», благодаря которой они добивались успехов в последние годы.

«Мы [«Манчестер Сити»] всегда были машиной. [Сейчас] Нас можно победить на 94-й минуте, но мы были машиной в течение восьми лет, [побеждали] каждые три дня — никто не делал этого в Англии, за всю историю», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

За последние семь сезонов подопечные Гвардиолы шесть раз побеждали в английской Премьер-лиге. После 25 туров нынешнего сезона АПЛ «горожане» набрали 44 очка и на текущий момент занимают четвёртое место.

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника: