«Хватит преследовать судей!» «Атлетико» поддержал арбитров на фоне скандала с Монтерой

Мадридский «Атлетико» в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) сделал публикацию в поддержку судей на фоне расследования внефутбольной деятельности арбитра Хосе Мунуэры Монтеро, которое было инициировано после матча 24-го тура между «Реалом» и «Осасуной» (1:1), где он удалил полузащитника мадридского клуба Джуда Беллингема.

«Машина работает уже несколько недель и сносит всё на своём пути. Давайте посмотрим, кто из нас является тем храбрецом, который вершит правосудие, зная, что может оказаться следующим», – написано в заявлении «матрасников».

При этом данное сообщение сопровождает хештег «Хватит преследовать судей». Кроме того, «Атлетико» отметил аккаунты Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), Технического комитета судей (CTA), Ла Лиги и Высшего совета по спорту (CSD).

Ранее в СМИ появилась информация, что Монтеро не получит назначения на матчи 25-го тура испанской Примеры. Также УЕФА присоединился к временному отстранению судьи.

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