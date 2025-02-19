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Переговоры «Зенита» с «Крузейро» по Перейре находятся на продвинутой стадии — Гимараес

Переговоры «Зенита» с «Крузейро» по Перейре находятся на продвинутой стадии — Гимараес
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Переговорный процесс между «Зенитом» и «Крузейро» по переходу 28-летнего полузащитника Матеуса Перейры в санкт-петербургский клуб находятся на продвинутой стадии. Об этом сообщает журналист Хевертон Гимараес в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на текущий момент стороны обмениваются необходимыми документами.

Ранее СМИ сообщали, что «Зенит» готов заплатить «Крузейро» € 20 млн с учётом бонусов за трансфер Перейры.

Перейра выступает в составе «Крузейро» с июля 2023 года. За этот период бразильский полузащитник принял участие в 81 матче во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 17 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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