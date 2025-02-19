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Бенфика — Монако. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
23:00 Мск
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«Бенфика» — «Монако»: Бен-Сегир вывел гостей вперёд на 52-й минуте

«Бенфика» — «Монако»: Бен-Сегир вывел гостей вперёд на 52-й минуте
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В эти минуты проходит ответный стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встречаются лиссабонская «Бенфика» и «Монако». Команды играют на стадионе «Да Луш» в Португалии. Встречу обслуживает бригада шведских арбитров во главе с Гленном Нюбергом. На момент написания новости счёт в матче 2:1 в пользу «Монако». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
18 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
2-й тайм
3 : 3
Монако
Монако, Монако
1:0 Актюркоглу – 22'     1:1 Минамино – 32'     1:2 Бен-Сегир – 51'     2:2 Павлидис – 76'     2:3 Иленикена – 81'     3:3 Кёкчю – 84'    

На 52-й минуте полузащитник «Монако» Элисс Бен-Сегир вывел гостей вперёд и сравнял общий счёт по сумме двух встреч.

Первый стыковой матч между командами закончился победой «Бенфики» со счётом 1:0. Отметим, что «Монако» завершил общий этап Лиги чемпионов УЕФА на 17-м месте в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Бенфика» — 16-я (13 очков). Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».

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