«Бенфика» — «Монако»: Бен-Сегир вывел гостей вперёд на 52-й минуте

В эти минуты проходит ответный стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встречаются лиссабонская «Бенфика» и «Монако». Команды играют на стадионе «Да Луш» в Португалии. Встречу обслуживает бригада шведских арбитров во главе с Гленном Нюбергом. На момент написания новости счёт в матче 2:1 в пользу «Монако». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 52-й минуте полузащитник «Монако» Элисс Бен-Сегир вывел гостей вперёд и сравнял общий счёт по сумме двух встреч.
Первый стыковой матч между командами закончился победой «Бенфики» со счётом 1:0. Отметим, что «Монако» завершил общий этап Лиги чемпионов УЕФА на 17-м месте в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Бенфика» — 16-я (13 очков). Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».
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