«Мы сами себя уничтожили». Ибрагимович — о вылете «Милана» из Лиги чемпионов

Советник президента «Милана» Златан Ибрагимович высказался о вылете команды из Лиги чемпионов после ничьей в ответном стыковом матче с «Фейеноордом» (1:1). По сумме двух встреч «россонери» проиграли клубу из Нидерландов со счётом 1:2.

«Мы разочарованы и злы, нам не хватило зрелости. Теперь мы должны оставаться единым коллективом. Мы могли бы сделать гораздо больше. На кого мы злимся? На себя, потому что соперник не был сильнее нас. Мы сами себя уничтожили, это наша вина, и этому нет никаких оправданий.

Удаление Тео [Эрнандеса]? Он не актёр. Судья был очень строг, в такой встрече он мог бы просто вынести [устное] предупреждение. Когда мы остались в меньшинстве, матч изменился», — приводит слова Ибрагимовича Sky Sport Italia.

Уже на первой минуте «Милан» повёл в счёте. На 51-й минуте защитник «россонери» Тео Эрнандес получил вторую жёлтую карточку за симуляцию. Оставшись в меньшинстве, «Милан» пропустил гол и упустил победу.