Судья, удаливший Беллингема, сделал заявление относительно расследования в его отношении

Испанский судья Хосе Мунуэра Монтеро опубликовал заявление, в котором отреагировал на информацию испанских СМИ о проведении расследования в отношении его внефутбольной деятельности. Сообщалось, что арбитр является учредителем консалтинговой компании, предположительно работающей с Ла Лигой и европейскими клубами. Как итог, расследуется наличие потенциального конфликта интересов.

«В последние месяцы чрезмерное давление на судейский корпус стало очевидным. В этот раз главным действующим лицом оказался я.

Компания Talentus Sports Speakers, принадлежащая Хосе Луису Мунуере, с момента своего создания не выставляла счета никаким спортивным организациям, будь то клубы, федерации или компании из спортивной индустрии.

Эта компания, начавшая свою деятельность менее года назад, нацелена на то, чтобы разные спортсмены могли передать различным организациям спортивные ценности, рассказывая о своём личном опыте, как и показано на их веб-сайте.

Этот портал призван повысить ценность потенциальных участников бесед, в основном молодых аспирантов, ищущих свою первую возможность для работы, путём публикации многочисленных предложений о ней. Так были распространены сотни объявлений о вакансиях, опубликованных самими компаниями или спортивными организациями, которые перенаправляются непосредственно на профиль Linkedin каждой из организаций.

Во всех случаях это происходило без какой-либо компенсации со стороны компаний, клубов или организаций, с которыми даже не связывались и не получали каких-либо коммерческих предложений.

Я планирую подать соответствующие гражданские и уголовные иски в отношении СМИ, которые намеренно или опрометчиво распространили неверную, заведомо ложную или предвзятую информацию, нанеся непоправимый ущерб профессиональному престижу, собственной репутации и репутации судейской коллегии, а также моей личной жизни», – написал Монтеро в своём аккаунте в социальной сети.

Информация о проведении указанного расследования в отношении Монтеро появилась после матча 24-го тура испанской Примеры между «Реалом» и «Осасуной» (1:1), в котором судья показал прямую красную карточку полузащитнику «сливочных» Джуду Беллингему за оскорбление судьи. Кроме того, он назначил пенальти в ворота «Реала».

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