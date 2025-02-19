Главный тренер «Милана» Консейсау прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов

Главный тренер итальянского «Милана» Сержиу Консейсау прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов после ничьей в ответном стыковом матче с «Фейеноордом» (1:1). По сумме двух встреч «россонери» проиграли клубу из Нидерландов со счётом 1:2.

«Ответственность за поражение несу я, а не Тео [Эрнандес]. Мы очень разочарованы и злы, потому что знали, что мы сильнее, и готовились к этому матчу, чтобы выиграть его. У них не было возможности добраться до наших ворот и забить нам. Мы несколько раз промахнулись со вторым голом.

Всё решили отдельные эпизоды, как и с «Динамо» Загреб: удаление тогда, удаление сейчас. До удаления Тео «Фейеноорд» понятия не имел, как подойти к воротам», — приводит слова Консейсау Sky Sport Italia.

Уже на первой минуте «Милан» повёл в счёте. На 51-й минуте защитник «россонери» Тео Эрнандес получил вторую жёлтую карточку за симуляцию. Оставшись в меньшинстве, «Милан» пропустил гол и упустил победу.