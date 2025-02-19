Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Милана» Консейсау прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов

Главный тренер «Милана» Консейсау прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер итальянского «Милана» Сержиу Консейсау прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов после ничьей в ответном стыковом матче с «Фейеноордом» (1:1). По сумме двух встреч «россонери» проиграли клубу из Нидерландов со счётом 1:2.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
18 февраля 2025, вторник. 20:45 МСК
Милан
Милан, Италия
Окончен
1 : 1
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
1:0 Хименес – 1'     1:1 Карранса – 73'    
Удаления: Эрнандес – 51' / Рид – 90+7'

«Ответственность за поражение несу я, а не Тео [Эрнандес]. Мы очень разочарованы и злы, потому что знали, что мы сильнее, и готовились к этому матчу, чтобы выиграть его. У них не было возможности добраться до наших ворот и забить нам. Мы несколько раз промахнулись со вторым голом.

Всё решили отдельные эпизоды, как и с «Динамо» Загреб: удаление тогда, удаление сейчас. До удаления Тео «Фейеноорд» понятия не имел, как подойти к воротам», — приводит слова Консейсау Sky Sport Italia.

Уже на первой минуте «Милан» повёл в счёте. На 51-й минуте защитник «россонери» Тео Эрнандес получил вторую жёлтую карточку за симуляцию. Оставшись в меньшинстве, «Милан» пропустил гол и упустил победу.

Материалы по теме
«Мы сами себя уничтожили». Ибрагимович — о вылете «Милана» из Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android