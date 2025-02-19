«Бенфика» — «Монако»: хозяева снова сравняли счёт на 84-й минуте
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В эти минуты проходит ответный стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встречаются лиссабонская «Бенфика» и «Монако». Команды играют на стадионе «Да Луш» в Португалии. Встречу обслуживает бригада шведских арбитров во главе с Гленном Нюбергом. На момент написания новости счёт в матче 3:3. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
18 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
2-й тайм
3 : 3
Монако
Монако, Монако
1:0 Актюркоглу – 22' 1:1 Минамино – 32' 1:2 Бен-Сегир – 51' 2:2 Павлидис – 76' 2:3 Иленикена – 81' 3:3 Кёкчю – 84'
На 84-й минуте полузащитник «Бенфики» Оркун Кёкчю сравнял счёт в матче.
Первая стыковая встреча между командами закончилась победой «Бенфики» со счётом 1:0. Отметим, что «Монако» завершил общий этап Лиги чемпионов УЕФА на 17-м месте в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Бенфика» — 16-я (13 очков). Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».
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