«Бенфика» — «Монако»: хозяева снова сравняли счёт на 84-й минуте

В эти минуты проходит ответный стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встречаются лиссабонская «Бенфика» и «Монако». Команды играют на стадионе «Да Луш» в Португалии. Встречу обслуживает бригада шведских арбитров во главе с Гленном Нюбергом. На момент написания новости счёт в матче 3:3. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 84-й минуте полузащитник «Бенфики» Оркун Кёкчю сравнял счёт в матче.

Первая стыковая встреча между командами закончилась победой «Бенфики» со счётом 1:0. Отметим, что «Монако» завершил общий этап Лиги чемпионов УЕФА на 17-м месте в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Бенфика» — 16-я (13 очков). Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».