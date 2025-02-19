«Монако» без Головина сыграл вничью с «Бенфикой» и вылетел из Лиги чемпионов

Завершился ответный стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встречались лиссабонская «Бенфика» и «Монако». Команды играли на стадионе «Да Луш» в Португалии. Встречу обслуживала бригада шведских арбитров во главе с Гленном Нюбергом. Итоговый счёт матча — 3:3.

Счёт во встрече был открыт на 22-й минуте, отличился полузащитник «Бенфики» Керем Актюркоглу. На 32-й минуте Такуми Минамино сравнял счёт. На 51-й минуте Элисс Бен-Сегир вывел гостей вперёд. На 76-й минуте Вангелис Павлидис сравнял счёт с пенальти. На 81-й минуте Джордж Иленикена забил третий мяч гостей. На 84-й минуте хозяева снова сравняли счёт благодаря голу Оркуна Кёкчю.

Первый стыковой матч между командами закончился победой «Бенфики» со счётом 1:0. По итогам двух встреч португальская команда выходит в 1/8 финала Лиги чемпионов.