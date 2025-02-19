Ламин Ямаль: «Барселона», «Реал» и «Атлетико» не должны жаловаться на судей

Вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль считает, что испанским топ-клубам следует меньше жаловаться на судейство.

«Мне кажется, что судейская работа очень сложная, потому что, какое бы решение арбитры ни приняли, кто-то всегда будет недоволен. Такие клубы, как «Барселона», «Реал» и «Атлетико» не должны жаловаться на судей, потому что они стараются делать всё возможное», — приводит слова Ямаля Mundo Deportivo.

Ранее на клубном ТВ мадридского «Реала» раскритиковали судейство в матче с «Осасуной» (1:1) в 24-м туре Ла Лиги после того, как главный арбитр встречи Хосе Мунуэра Монтеро удалил полузащитника «сливочных» Джуда Беллингема за разговоры и назначил пенальти в пользу команды из Памплоны за фол Эдуарду Камавинга на Анте Будимире.

Во вторник, 18 февраля, Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) инициировала официальное расследование деятельности судьи Монтеро, осуществляемой им вне футбола. По сообщениям СМИ, арбитр будет отстранён от работы на время расследования.