«Брюгге» крупно обыграл «Аталанту» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

Завершился ответный стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встречались итальянская «Аталанта» и бельгийский «Брюгге». Команды играли на стадионе «Джевисс» в Бергамо (Италия). Встречу обслуживала бригада немецких арбитров во главе с Феликсом Цвайером. «Брюгге» одержал победу со счётом 3:1.

Счёт в игре был открыт уже на третьей минуте, отличился полузащитник «Брюгге» Шемсдин Тальби. На 27-й минуте Тальби оформил дубль. На 45+3-й минуте Ферран Жутгла довёл счёт до разгромного. На 46-й минуте Адемола Лукман отыграл один мяч.

Первый стыковой матч между командами закончился победой «Брюгге» со счётом 2:1. По итогам двух встреч бельгийская команда выходит в 1/8 финала Лиги чемпионов.