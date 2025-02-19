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Аталанта — Брюгге, результат матча 18 февраля 2025, счёт 1:3, Лига чемпионов 2024-2025

«Брюгге» крупно обыграл «Аталанту» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов
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Завершился ответный стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встречались итальянская «Аталанта» и бельгийский «Брюгге». Команды играли на стадионе «Джевисс» в Бергамо (Италия). Встречу обслуживала бригада немецких арбитров во главе с Феликсом Цвайером. «Брюгге» одержал победу со счётом 3:1.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
18 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
1 : 3
Брюгге
Брюгге, Бельгия
0:1 Тальби – 3'     0:2 Тальби – 27'     0:3 Жутгла – 45+3'     1:3 Лукман – 46'    
Удаления: Толой – 87' / нет

Счёт в игре был открыт уже на третьей минуте, отличился полузащитник «Брюгге» Шемсдин Тальби. На 27-й минуте Тальби оформил дубль. На 45+3-й минуте Ферран Жутгла довёл счёт до разгромного. На 46-й минуте Адемола Лукман отыграл один мяч.

Первый стыковой матч между командами закончился победой «Брюгге» со счётом 2:1. По итогам двух встреч бельгийская команда выходит в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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