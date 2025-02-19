Результаты ответных стыковых матчей Лиги чемпионов 18 февраля

Во вторник, 18 февраля, прошли ответные стыковые матчи Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты ответных стыковых матчей ЛЧ 18 февраля:

«Милан» — «Фейеноорд» — 1:1;

«Аталанта» — «Брюгге» — 1:3;

«Бавария» — «Селтик» — 1:1;

«Бенфика» — «Монако» — 3:3.

Таким образом, «Фейеноорд», «Брюгге», «Бавария» и «Бенфика» вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Победителем минувшего сезона главного еврокубкового турнира является мадридский «Реал», который одолел дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. Игра прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия).

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Победители футбольных турниров-2024: