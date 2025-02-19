Результаты ответных стыковых матчей Лиги чемпионов 18 февраля
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Во вторник, 18 февраля, прошли ответные стыковые матчи Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.
Результаты ответных стыковых матчей ЛЧ 18 февраля:
- «Милан» — «Фейеноорд» — 1:1;
- «Аталанта» — «Брюгге» — 1:3;
- «Бавария» — «Селтик» — 1:1;
- «Бенфика» — «Монако» — 3:3.
Таким образом, «Фейеноорд», «Брюгге», «Бавария» и «Бенфика» вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025.
Победителем минувшего сезона главного еврокубкового турнира является мадридский «Реал», который одолел дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. Игра прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия).
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
18 февраля 2025, вторник. 20:45 МСК
Милан
Милан, Италия
Окончен
1 : 1
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
1:0 Хименес – 1' 1:1 Карранса – 73'
Удаления: Эрнандес – 51' / Рид – 90+7'
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
18 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
1 : 3
Брюгге
Брюгге, Бельгия
0:1 Тальби – 3' 0:2 Тальби – 27' 0:3 Жутгла – 45+3' 1:3 Лукман – 46'
Удаления: Толой – 87' / нет
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
18 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 1
Селтик
Глазго, Шотландия
0:1 Кюн – 63' 1:1 Дэвис – 90+4'
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
18 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
3 : 3
Монако
Монако, Монако
1:0 Актюркоглу – 22' 1:1 Минамино – 32' 1:2 Бен-Сегир – 51' 2:2 Павлидис – 76' 2:3 Иленикена – 81' 3:3 Кёкчю – 84'
Победители футбольных турниров-2024:
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