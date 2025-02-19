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Результаты ответных стыков Лиги чемпионов: Монако Головина вылетел, Бавария чуть не проиграла, Аталанта и Милан покинули турнир

Результаты ответных стыковых матчей Лиги чемпионов 18 февраля
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Во вторник, 18 февраля, прошли ответные стыковые матчи Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов

Результаты ответных стыковых матчей ЛЧ 18 февраля:

  • «Милан» — «Фейеноорд» — 1:1;
  • «Аталанта» — «Брюгге» — 1:3;
  • «Бавария» — «Селтик» — 1:1;
  • «Бенфика» — «Монако» — 3:3.

Таким образом, «Фейеноорд», «Брюгге», «Бавария» и «Бенфика» вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Победителем минувшего сезона главного еврокубкового турнира является мадридский «Реал», который одолел дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. Игра прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия).

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
18 февраля 2025, вторник. 20:45 МСК
Милан
Милан, Италия
Окончен
1 : 1
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
1:0 Хименес – 1'     1:1 Карранса – 73'    
Удаления: Эрнандес – 51' / Рид – 90+7'
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
18 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
1 : 3
Брюгге
Брюгге, Бельгия
0:1 Тальби – 3'     0:2 Тальби – 27'     0:3 Жутгла – 45+3'     1:3 Лукман – 46'    
Удаления: Толой – 87' / нет
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
18 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 1
Селтик
Глазго, Шотландия
0:1 Кюн – 63'     1:1 Дэвис – 90+4'    
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
18 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
3 : 3
Монако
Монако, Монако
1:0 Актюркоглу – 22'     1:1 Минамино – 32'     1:2 Бен-Сегир – 51'     2:2 Павлидис – 76'     2:3 Иленикена – 81'     3:3 Кёкчю – 84'    
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