Определились 12 участников 1/8 финала Лиги чемпионов

Завершился первый игровой день ответных стыковых матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025.

По его итогам в следующую стадию турнира вышли «Фейеноорд», «Бавария», «Брюгге» и «Бенфика». В 1/8 финала Лиги чемпионов «Фейеноорд» может сыграть с «Интером» или «Арсеналом», «Бавария» – с «Атлетико» или «Байером», «Брюгге» – с «Лиллем» или «Астон Виллой», а соперниками «Бенфики» могут стать «Барселона» или «Ливерпуль».

Сегодня, 19 февраля, состоится второй игровой день ответных матчей ЛЧ, в котором определятся заключительные четыре участника 1/8 финала.

Жеребьёвка 1/8, 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА – 2024/2025 состоится 21 февраля в Ньоне. Финальная встреча турнира запланирована на 31 мая 2025 года.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Реал», который в финале прошлогоднего розыгрыша обыграл дортмундскую «Боруссию».

Майкл Джордан встретился с российским олигархом на матче ЛЧ: