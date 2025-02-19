«Вина или водки». Тренер «Фейеноорда» — о ничьей с «Миланом» и выходе в 1/8 финала ЛЧ

Главный тренер «Фейеноорда» Паскаль Боссхарт прокомментировал ничейный исход ответного стыкового матча Лиги чемпионов с «Миланом» (1:1). Данный результат позволил команде пробиться в 1/8 финала главного еврокубка.
«Мы очень рады. Я похвалил игроков за их борьбу и упорство. Мы провели очень хороший матч, сделав всё возможное, чтобы добиться результата на «Сан-Сиро» – вы можете гордиться, если пройдёте в следующий раунд здесь.
Как буду праздновать? Я говорил, что выпью пива, но я его не пью. Может быть, немного вина или водки», — приводит слова Боссхарта Tuttomercatoweb.
Первый стыковой матч между «Миланом» и «Фейеноордом» закончился победой команды из Нидерландов со счётом 1:0. По итогам двух встреч «Фейеноорд» выходит в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Майкл Джордан встретился с российским олигархом на матче ЛЧ:
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