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«Вина или водки». Тренер «Фейеноорда» — о ничьей с «Миланом» и выходе в 1/8 финала ЛЧ

«Вина или водки». Тренер «Фейеноорда» — о ничьей с «Миланом» и выходе в 1/8 финала ЛЧ
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Главный тренер «Фейеноорда» Паскаль Боссхарт прокомментировал ничейный исход ответного стыкового матча Лиги чемпионов с «Миланом» (1:1). Данный результат позволил команде пробиться в 1/8 финала главного еврокубка.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
18 февраля 2025, вторник. 20:45 МСК
Милан
Милан, Италия
Окончен
1 : 1
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
1:0 Хименес – 1'     1:1 Карранса – 73'    
Удаления: Эрнандес – 51' / Рид – 90+7'

«Мы очень рады. Я похвалил игроков за их борьбу и упорство. Мы провели очень хороший матч, сделав всё возможное, чтобы добиться результата на «Сан-Сиро» – вы можете гордиться, если пройдёте в следующий раунд здесь.

Как буду праздновать? Я говорил, что выпью пива, но я его не пью. Может быть, немного вина или водки», — приводит слова Боссхарта Tuttomercatoweb.

Первый стыковой матч между «Миланом» и «Фейеноордом» закончился победой команды из Нидерландов со счётом 1:0. По итогам двух встреч «Фейеноорд» выходит в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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