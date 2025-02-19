Генич отреагировал на возможный выход «Реала» из Ла Лиги из-за конфликта с судьями

Известный футбольный комментатор и журналист Константин Генич высказался о слухах о том, что «Реал» может покинуть чемпионат Испании и начать выступления в другой лиге из-за «преследований со стороны судей».

«Конечно, этого не произойдёт. Это манипуляция сейчас со стороны президента «Реала» Флорентино Переса, со стороны клуба, чтобы всё это обсуждалось, чтобы арбитры были под давлением, чтобы они боялись допустить какую‑то ошибку», — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».

Ранее Sport.es сообщил, что мадридский клуб рассматривает возможность просить «убежища» в Бундеслиге, Серии А или Лиге 1.

После 24 туров Ла Лиги «Реал» располагается на второй строчке турнирной таблицы. В активе команды Карло Анчелотти 51 очко. Столько же очков у лидирующей в чемпионате Испании «Барселоны», однако мадридский клуб уступает сине-гранатовым по дополнительным показателям.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: