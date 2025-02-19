Видеообзор ничейного матча Лиги чемпионов между «Миланом» и «Фейеноордом»

Закончился ответный стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встречались «Милан» и «Фейеноорд». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров из Польши во главе с Шимоном Марциняком. Встреча завершилась со счётом 1:1.
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Уже на первой минуте нападающий «Милана» Сантьяго Хименес открыл счёт в матче. На 51-й минуте защитник хозяев Тео Эрнандес получил вторую жёлтую карточку за симуляцию и оставил свою команду в меньшинстве. На 73-й минуте нападающий «Фейеноорда» Хулиан Карранса сравнял счёт во встрече.
Первый стыковой матч между «Миланом» и «Фейеноордом» закончился победой команды из Нидерландов со счётом 1:0. По итогам двух встреч «Фейеноорд» выходит в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Майкл Джордан встретился с российским олигархом на матче ЛЧ:
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