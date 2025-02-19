Гвардиола — о работе в «Ман Сити»: никто в Англии и в истории футбола не достигал такого

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высоко оценил свою работу в стане «горожан» перед ответным стыковым матчем Лиги чемпионов с «Реалом».
«Мы всегда были настоящей машиной. Даже когда мы проигрываем из-за пропущенного на 94-й минуте… В течение восьми лет мы оставались единым мощным механизмом, играя каждые три дня. Никто в Англии и в истории футбола не достигал подобного.
В рамках отдельного матча может произойти всё что угодно. Я осознаю, что происходит в этом сезоне. Мы могли бы проиграть со счётом 0:3, в то время как в предыдущие годы мы часто приезжали с преимуществом в семь мячей», — приводит слова Гвардиолы издание AS.
Напомним, первая игра завершилась домашним поражением английской команды со счётом 2:3.
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