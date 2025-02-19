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Гвардиола — о работе в «Ман Сити»: никто в Англии и в истории футбола не достигал такого

Гвардиола — о работе в «Ман Сити»: никто в Англии и в истории футбола не достигал такого
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высоко оценил свою работу в стане «горожан» перед ответным стыковым матчем Лиги чемпионов с «Реалом».

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы всегда были настоящей машиной. Даже когда мы проигрываем из-за пропущенного на 94-й минуте… В течение восьми лет мы оставались единым мощным механизмом, играя каждые три дня. Никто в Англии и в истории футбола не достигал подобного.

В рамках отдельного матча может произойти всё что угодно. Я осознаю, что происходит в этом сезоне. Мы могли бы проиграть со счётом 0:3, в то время как в предыдущие годы мы часто приезжали с преимуществом в семь мячей», — приводит слова Гвардиолы издание AS.

Напомним, первая игра завершилась домашним поражением английской команды со счётом 2:3.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Холанд – 19'     1:1 Мбаппе – 60'     2:1 Холанд – 80'     2:2 Диас – 86'     2:3 Беллингем – 90+2'    
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