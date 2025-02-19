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Пономарёв: Бесков сошёл бы с ума от нынешнего уровня РПЛ

Пономарёв: Бесков сошёл бы с ума от нынешнего уровня РПЛ
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Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарёв высказался о текущем уровне чемпионата России.

«Мне кажется, что Константин Бесков или [бывший главный тренер ЦСКА Вячеслав] Соловьёв уже бы с ума сошли от такого футбола. То есть футбол стал абсолютно не зрелищным, более того, приучили к этому зрителей», — приводит слова Пономарёва ТАСС.

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 «Краснодар», набравший 39 очков после 18 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший также 39 очков. Третье место с 37 очками занимает московский «Спартак». В зоне вылета располагаются «Оренбург» (8) и «Ахмат» (13).

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