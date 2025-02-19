Видеообзор результативного ответного стыкового матча «Бенфика» — «Монако» в Лиге чемпионов
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Португальская «Бенфика» сыграла вничью в результативном ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Монако». Встреча прошла на стадионе «Да Луш» в столице Португалии Лиссабоне и завершилась со счётом 3:3.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
18 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
3 : 3
Монако
Монако, Монако
1:0 Актюркоглу – 22' 1:1 Минамино – 32' 1:2 Бен-Сегир – 51' 2:2 Павлидис – 76' 2:3 Иленикена – 81' 3:3 Кёкчю – 84'
В составе «Бенфики» голами отметились Керем Актюркоглу, Вангелис Павлидис и Оркун Кёкчю. За «Монако» забивали Такуми Минамино, Элисс Бен-Сегир и Джордж Иленикена.
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Первый стыковой матч между командами закончился победой «Бенфики» со счётом 1:0. Таким образом, по итогам двухматчевого противостояния португальская команда вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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