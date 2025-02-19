Видеообзор результативного ответного стыкового матча «Бенфика» — «Монако» в Лиге чемпионов

Португальская «Бенфика» сыграла вничью в результативном ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Монако». Встреча прошла на стадионе «Да Луш» в столице Португалии Лиссабоне и завершилась со счётом 3:3.

В составе «Бенфики» голами отметились Керем Актюркоглу, Вангелис Павлидис и Оркун Кёкчю. За «Монако» забивали Такуми Минамино, Элисс Бен-Сегир и Джордж Иленикена.

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Первый стыковой матч между командами закончился победой «Бенфики» со счётом 1:0. Таким образом, по итогам двухматчевого противостояния португальская команда вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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