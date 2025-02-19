«Нужно хотя бы попытаться напугать «Реал». Гвардиола — о тактике «Сити» в ответной игре ЛЧ
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об вероятной игре «горожан» в ответном стыковом матче Лиги чемпионов сезона-2024/2025 с «Реалом».
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
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П2
«У тренеров всегда есть свои проблемы, и в этом сезоне мне часто не удаётся найти правильное решение. Посмотрим, сможем ли мы изменить ситуацию в ответном матче [с «Реалом»]. Нам нужно просто играть в футбол, исправить некоторые моменты и хотя бы попытаться напугать «Реал», — приводит слова Гвардиолы издание AS.
Напомним, первый матч между командами закончился домашним поражением подопечных Гвардиолы со счётом 2:3.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Холанд – 19' 1:1 Мбаппе – 60' 2:1 Холанд – 80' 2:2 Диас – 86' 2:3 Беллингем – 90+2'
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