«Нужно хотя бы попытаться напугать «Реал». Гвардиола — о тактике «Сити» в ответной игре ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об вероятной игре «горожан» в ответном стыковом матче Лиги чемпионов сезона-2024/2025 с «Реалом».

«У тренеров всегда есть свои проблемы, и в этом сезоне мне часто не удаётся найти правильное решение. Посмотрим, сможем ли мы изменить ситуацию в ответном матче [с «Реалом»]. Нам нужно просто играть в футбол, исправить некоторые моменты и хотя бы попытаться напугать «Реал», — приводит слова Гвардиолы издание AS.

Напомним, первый матч между командами закончился домашним поражением подопечных Гвардиолы со счётом 2:3.

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