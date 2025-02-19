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«Нужно хотя бы попытаться напугать «Реал». Гвардиола — о тактике «Сити» в ответной игре ЛЧ

«Нужно хотя бы попытаться напугать «Реал». Гвардиола — о тактике «Сити» в ответной игре ЛЧ
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об вероятной игре «горожан» в ответном стыковом матче Лиги чемпионов сезона-2024/2025 с «Реалом».

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У тренеров всегда есть свои проблемы, и в этом сезоне мне часто не удаётся найти правильное решение. Посмотрим, сможем ли мы изменить ситуацию в ответном матче [с «Реалом»]. Нам нужно просто играть в футбол, исправить некоторые моменты и хотя бы попытаться напугать «Реал», — приводит слова Гвардиолы издание AS.

Напомним, первый матч между командами закончился домашним поражением подопечных Гвардиолы со счётом 2:3.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Холанд – 19'     1:1 Мбаппе – 60'     2:1 Холанд – 80'     2:2 Диас – 86'     2:3 Беллингем – 90+2'    
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