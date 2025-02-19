«Фейеноорд» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов впервые за 50 лет

Закончился ответный стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встречались «Милан» и «Фейеноорд». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров из Польши во главе с Шимоном Марциняком. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Первый стыковой матч между «Миланом» и «Фейеноордом» закончился победой команды из Нидерландов со счётом 1:0. По итогам двух встреч «Фейеноорд» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Таким образом, нидерландская команда смогла пробиться в 1/8 финала ЛЧ/Кубка европейских чемпионов впервые за 50 лет — с сезона-1974/1975. Тогда турнир начинался с первого круга (1/16 финала), а не с групповой стадии. Во втором круге (1/8 финала) «Фейеноорд» проиграл «Барселоне» по сумме двух встреч со счётом 0:3.

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