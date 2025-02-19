Ади Хюттер прокомментировал вылет «Монако» из Лиги чемпионов после игры с «Бенфикой»

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер высказался о вылете своей команды по итогам стыковых матчей Лиги чемпионов УЕФА — 2024/2025 с «Бенфикой». Напомним, недавно завершившаяся встреча между командами в Лиссабоне закончилась результативной ничьей — 3:3.

«Разочарование очень велико. Я очень доволен тем, что команда показала в Лиссабоне. Мы не заслуживали вылета. Мы были лучшей командой в обоих матчах. Я горжусь парнями, но в конечном итоге это большое разочарование для всех.

Все были очень расстроены в раздевалке. Нам нужно учиться, команды такого уровня наказывают за ошибки. Мы никогда не сдавались, мы всегда верили в себя. «Монако» действовал очень смело сегодня, мы были очень хорошо организованы. Это трудно принять, но мы должны двигаться вперёд», — приводит слова Хюттера Onze Mondial со ссылкой на интервью австрийского наставника Canal+.

Первый стыковой матч между командами завершился победой «Бенфики» с минимальным счётом 1:0. В результате этого португальская команда вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов по итогам двухматчевого противостояния.

Самые опасные травмы в футболе: