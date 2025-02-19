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Ади Хюттер прокомментировал вылет «Монако» из Лиги чемпионов после игры с «Бенфикой»

Ади Хюттер прокомментировал вылет «Монако» из Лиги чемпионов после игры с «Бенфикой»
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Главный тренер «Монако» Ади Хюттер высказался о вылете своей команды по итогам стыковых матчей Лиги чемпионов УЕФА — 2024/2025 с «Бенфикой». Напомним, недавно завершившаяся встреча между командами в Лиссабоне закончилась результативной ничьей — 3:3.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
18 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
3 : 3
Монако
Монако, Монако
1:0 Актюркоглу – 22'     1:1 Минамино – 32'     1:2 Бен-Сегир – 51'     2:2 Павлидис – 76'     2:3 Иленикена – 81'     3:3 Кёкчю – 84'    

«Разочарование очень велико. Я очень доволен тем, что команда показала в Лиссабоне. Мы не заслуживали вылета. Мы были лучшей командой в обоих матчах. Я горжусь парнями, но в конечном итоге это большое разочарование для всех.

Все были очень расстроены в раздевалке. Нам нужно учиться, команды такого уровня наказывают за ошибки. Мы никогда не сдавались, мы всегда верили в себя. «Монако» действовал очень смело сегодня, мы были очень хорошо организованы. Это трудно принять, но мы должны двигаться вперёд», — приводит слова Хюттера Onze Mondial со ссылкой на интервью австрийского наставника Canal+.

Первый стыковой матч между командами завершился победой «Бенфики» с минимальным счётом 1:0. В результате этого португальская команда вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов по итогам двухматчевого противостояния.

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