Ламин Ямаль выступил против трансферных планов руководства «Барселоны»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль выступил против трансферных планов руководства клуба. Об этом сообщает El Nacional.

По информации источника, руководство «блауграны» хочет усилить позицию правого латераля, на которой играет французский защитник Жюль Кунде. Ямаль считает, что «Барселоне» не нужен ещё один игрок на это место, поскольку ему нравится играть вместе с Кунде.

В нынешнем сезоне Ямаль сыграл за «Барселону» 31 встречу во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и 15 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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