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Венсан Компани отреагировал на тяжёлый выход «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Венсан Компани отреагировал на тяжёлый выход «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов
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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани прокомментировал ничейный исход ответного стыкового матча Лиги чемпионов с «Селтиком» (1:1). По сумме двух встреч мюнхенцы оказались сильнее соперника и вышли в 1/8 финала главного еврокубка.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
18 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 1
Селтик
Глазго, Шотландия
0:1 Кюн – 63'     1:1 Дэвис – 90+4'    

«Это тяжёлая ничья. Думаю, у нас было много шансов во втором тайме, мы могли забить два-три гола. Важен контекст. За последние шесть дней мы потратили много энергии. В итоге мы на восемь очков опережаем ближайшего преследователя в Бундеслиге и вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов. Теперь у нас есть время на восстановление. Конечно, мы всегда хотим доминировать и быть намного сильнее соперника, особенно на своём стадионе, но результат всегда важнее всего. Мы извлечём уроки из этой игры», — приводит слова Компани Bayern & Germany в соцсети X (ранее Twitter).

Первый стыковой матч между немецкой и шотландской командой закончился победой мюнхенцев со счётом 2:1. Отметим, что «Селтик» завершил общий этап Лиги чемпионов УЕФА на 21-м месте в турнирной таблице, набрав 12 очков. «Бавария» — 12-я (15 очков).

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