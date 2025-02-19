Венсан Компани отреагировал на тяжёлый выход «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани прокомментировал ничейный исход ответного стыкового матча Лиги чемпионов с «Селтиком» (1:1). По сумме двух встреч мюнхенцы оказались сильнее соперника и вышли в 1/8 финала главного еврокубка.

«Это тяжёлая ничья. Думаю, у нас было много шансов во втором тайме, мы могли забить два-три гола. Важен контекст. За последние шесть дней мы потратили много энергии. В итоге мы на восемь очков опережаем ближайшего преследователя в Бундеслиге и вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов. Теперь у нас есть время на восстановление. Конечно, мы всегда хотим доминировать и быть намного сильнее соперника, особенно на своём стадионе, но результат всегда важнее всего. Мы извлечём уроки из этой игры», — приводит слова Компани Bayern & Germany в соцсети X (ранее Twitter).

Первый стыковой матч между немецкой и шотландской командой закончился победой мюнхенцев со счётом 2:1. Отметим, что «Селтик» завершил общий этап Лиги чемпионов УЕФА на 21-м месте в турнирной таблице, набрав 12 очков. «Бавария» — 12-я (15 очков).

Майкл Джордан встретился с российским олигархом на матче ЛЧ: