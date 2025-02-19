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Видеообзор ответного стыкового матча Лиги чемпионов между «Баварией» и «Селтиком»

Видеообзор ответного стыкового матча Лиги чемпионов между «Баварией» и «Селтиком»
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Завершился ответный стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встречались «Бавария» и «Селтик». Команды играли на стадионе «Арена Мюнхен» в Германии. Встречу обслуживала бригада французских арбитров во главе с Бенуа Бастьеном. Матч закончился со счётом 1:1 (счёт по сумме двух встреч 3:2 в пользу немецкого клуба).

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
18 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 1
Селтик
Глазго, Шотландия
0:1 Кюн – 63'     1:1 Дэвис – 90+4'    

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На 63-й минуте счёт в игре открыл нападающий «Селтика» Николас-Геррит Кюн. На 90+4-й минуте защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис восстановил равновесие.

Первый стыковой матч между немецкой и шотландской командой закончился победой мюнхенцев со счётом 2:1. Отметим, что «Селтик» завершил общий этап Лиги чемпионов УЕФА на 21-м месте в турнирной таблице, набрав 12 очков. «Бавария» — 12-я (15 очков).

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