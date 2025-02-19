Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Смог бы я выиграть требл с «Барселоной» без Месси?» Гвардиола — о влиянии «крестов» Родри

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола необычно отреагировал на вопрос о травме полузащитника Родри и влиянии его отсутствия на игру «горожан» в нынешнем сезоне.

«Проблемы «Ман Сити» из-за травмы Родри? Возможно, ведь он лучший в мире футболист сейчас. Я выигрывал требл с «Барселоной»… Смог бы я добиться этого без Лионеля Месси?» — приводит слова Гвардиолы издание AS.

Напомним, на данный момент «Манчестер Сити» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 44 очка. В таблице общего этапа Лиги чемпионов УЕФА — 2024/2025 подопечные Гвардиолы заняли 22-е место и вышли в стыковой раунд плей-офф турнира, где встречаются с мадридским «Реалом». Первая игра завершилась домашним поражением английской команды со счётом 2:3.

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри, ставший обладателем «Золотого мяча» — 2024, получил травму крестообразных связок колена во время сентябрьского матча АПЛ с «Арсеналом» и выбыл до конца сезона.

Самые опасные травмы в футболе: