«Один из худших пенальтистов». Гасперини раскритиковал Лукмана после вылета из ЛЧ

Главный тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини раскритиковал форварда своей команды Адемолу Лукмана после незабитого пенальти нигерийцем на 61-й минуте ответного стыкового матча плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 с «Брюгге» (1:3).
«Адемола Лукман — один из худших пенальтистов, которых я когда-либо видел. Он хотел пробить пенальти после забитого гола, но забрал мяч, несмотря на то, что Ретеги и Де Кетеларе могли исполнить «удар с точки»… Мне не понравилось, что сделал Лукман», — приводит слова Гасперини журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).
Напомним, первый стыковой матч закончился победой «Брюгге» со счётом 2:1. Таким образом, по итогам двух встреч бельгийская команда вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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