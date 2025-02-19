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«Один из худших пенальтистов». Гасперини раскритиковал Лукмана после вылета из ЛЧ

«Один из худших пенальтистов». Гасперини раскритиковал Лукмана после вылета из ЛЧ
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Главный тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини раскритиковал форварда своей команды Адемолу Лукмана после незабитого пенальти нигерийцем на 61-й минуте ответного стыкового матча плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 с «Брюгге» (1:3).

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
18 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
1 : 3
Брюгге
Брюгге, Бельгия
0:1 Тальби – 3'     0:2 Тальби – 27'     0:3 Жутгла – 45+3'     1:3 Лукман – 46'    
Удаления: Толой – 87' / нет

«Адемола Лукман — один из худших пенальтистов, которых я когда-либо видел. Он хотел пробить пенальти после забитого гола, но забрал мяч, несмотря на то, что Ретеги и Де Кетеларе могли исполнить «удар с точки»… Мне не понравилось, что сделал Лукман», — приводит слова Гасперини журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, первый стыковой матч закончился победой «Брюгге» со счётом 2:1. Таким образом, по итогам двух встреч бельгийская команда вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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