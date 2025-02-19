Ямаль рассказал, обсуждали ли в раздевалке «Барселоны» судейский скандал вокруг «Реала»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль ответил на вопрос, обсуждали ли игроки «блауграны» судейский скандал вокруг «Реала»

«Команда не обсуждала в раздевалке письмо «Реала» о судьях. Мы сосредоточены на победах и не обращаем внимания на внешний шум», — приводит слова Ямаля Mundo Deportivo.

Ранее на клубном ТВ мадридского «Реала» раскритиковали судейство в матче с «Осасуной» (1:1) в 24-м туре Ла Лиги после того, как главный арбитр встречи Хосе Мунуэра Монтеро удалил полузащитника «сливочных» Джуда Беллингема за разговоры и назначил пенальти в пользу команды из Памплоны за фол Эдуарду Камавинга на Анте Будимире.

Во вторник, 18 февраля, Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) инициировала официальное расследование деятельности судьи Монтеро, осуществляемой им вне футбола.

В Испании подрались представители ультрас четырёх клубов: