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Ямаль рассказал, обсуждали ли в раздевалке «Барселоны» судейский скандал вокруг «Реала»

Ямаль рассказал, обсуждали ли в раздевалке «Барселоны» судейский скандал вокруг «Реала»
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Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль ответил на вопрос, обсуждали ли игроки «блауграны» судейский скандал вокруг «Реала»

«Команда не обсуждала в раздевалке письмо «Реала» о судьях. Мы сосредоточены на победах и не обращаем внимания на внешний шум», — приводит слова Ямаля Mundo Deportivo.

Ранее на клубном ТВ мадридского «Реала» раскритиковали судейство в матче с «Осасуной» (1:1) в 24-м туре Ла Лиги после того, как главный арбитр встречи Хосе Мунуэра Монтеро удалил полузащитника «сливочных» Джуда Беллингема за разговоры и назначил пенальти в пользу команды из Памплоны за фол Эдуарду Камавинга на Анте Будимире.

Во вторник, 18 февраля, Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) инициировала официальное расследование деятельности судьи Монтеро, осуществляемой им вне футбола.

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