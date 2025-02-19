Антони высказался о своих успешных выступлениях в составе «Бетиса»

Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони, выступающий на правах аренды в составе «Бетиса», высказался о своей игре за испанский клуб.

«Самое главное — быть счастливым, и я очень рад быть в «Бетисе». Всё происходит само собой! Здесь я могу показать футбол, который привёл меня в Европу», — приводит слова Антони журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

24-летний бразильский нападающий Антони забил свой третий гол в четырёх матчах во всех турнирах после перехода в испанский «Бетис» из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды до конца сезона. 16 февраля форвард отличился в домашнем матче 24-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад» (3:0), открыв счёт на 51-й минуте. Также на его счету в этой игре результативный пас, который стал для бразильца первым в составе севильцев.

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