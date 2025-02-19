Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Антони высказался о своих успешных выступлениях в составе «Бетиса»

Антони высказался о своих успешных выступлениях в составе «Бетиса»
Аудио-версия:
Комментарии

Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони, выступающий на правах аренды в составе «Бетиса», высказался о своей игре за испанский клуб.

«Самое главное — быть счастливым, и я очень рад быть в «Бетисе». Всё происходит само собой! Здесь я могу показать футбол, который привёл меня в Европу», — приводит слова Антони журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

24-летний бразильский нападающий Антони забил свой третий гол в четырёх матчах во всех турнирах после перехода в испанский «Бетис» из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды до конца сезона. 16 февраля форвард отличился в домашнем матче 24-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад» (3:0), открыв счёт на 51-й минуте. Также на его счету в этой игре результативный пас, который стал для бразильца первым в составе севильцев.

Материалы по теме
Антони разрывает Ла Лигу! Оказывается, в «МЮ» он не разучился играть в футбол
Антони разрывает Ла Лигу! Оказывается, в «МЮ» он не разучился играть в футбол

В Испании подрались представители ультрас четырёх клубов:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android