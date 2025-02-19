«Рад, что они есть». Бразильский журналист иронично отреагировал на трансферы «Зенита»

Бразильский журналист издания Meutimao Виктор Годой иронично высказался об отношениях между санкт-петербургским «Зенитом» и популярным клубом из Сан-Паулу «Коринтиансом» по факту трансферных сделок.

«Рад, что существует «Зенит». Как это хорошо», — приводит слова журналиста Meutimao.

Кроме того, журналист пишет о том, что сделки между клубами являются «странными», высказывая недовольство некоторым продажам талантливых бразильских футболистов в санкт-петербургский клуб. В частности, речь о продажах Педро и Густаво Мантуана, а также подписании Юри Алберто бразильцами.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». По итогам сезона-2024 в бразильской Серии А «Коринтианс» с 56 очками занял седьмое место.

Самые дорогие трансферы «Зенита»: