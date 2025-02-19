Анчелотти: я устал играть против Гвардиолы

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о испанском наставнике «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле в преддверии ответного стыкового матча Лиги чемпионов с «горожанами».

«Я устал видеть напротив себя Гвардиолу. Я по-прежнему считаю его фантастическим тренером, но мне надоело играть против него. Однако за ним всегда приятно наблюдать», — приводит слова Анчелотти Eurosport.

Напомним, первый матч между командами закончился домашним поражением подопечных Гвардиолы со счётом 2:3. Ответная встреча пройдёт сегодня, 19 февраля, и начнётся в 23:00 по московскому времени.

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника: