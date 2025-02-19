Шалимов назвал главного фаворита чемпионской гонки Серии А

Бывший российский футболист Игорь Шалимов назвал главного фаворита чемпионата Италии нынешнего сезона. По словам Шалимова, наибольшие шансы выиграть Серию А есть у миланского «Интера», за который сам Игорь выступал с 1992 по 1996 годы.

«Скорее всего, «Интер» выиграет чемпионскую гонку. Даже спотыкаясь, как это случилось в матче с «Ювентусом». Хотя «Наполи» идёт в ритме больших команд, «Интер» постоянно сидит у них на хвосте. Разница по очкам очень мала. Тем не менее, я не скидываю со счетов «Наполи». Там есть фактор Конте», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Серии А занимает «Наполи». Команда Конте набрала 56 очков по результатам 25 проведённых матчей. На второй строчке расположился «Интер» (54 очка). Тройку лидеров замыкает «Аталанта» (51 очко).

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