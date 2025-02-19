«Спартак» продвинулся в переговорах по трансферу Саласара

Московский «Спартак» продолжает переговоры с португальской «Брагой» по трансферу Родриго Саласара. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По данным источника, за последние дни москвичи достигли прогресса в переговорах. Отмечается, что «Спартак» стремится успеть оформить сделку до конца трансферного окна.

Ранее сообщалось, что полузащитник Саласар успешно прошёл в Дубае медосмотр для перехода в «Зенит». Cумма трансфера 25-летнего футболиста якобы должна была составить € 15+5 млн, однако позже переход 25-летнего уругвайского хавбека сорвался из-за гарантии оплаты трансфера. Отметим, что «Чемпионат» первым сообщал о срыве сделки со ссылкой на источник в португальском клубе.

В текущем сезоне Саласар сыграл за португальский клуб 21 матч во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 16 млн.

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