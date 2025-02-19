Смолов объяснил мотивацию людей, которые идут работать тренерами

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов поделился мыслями о мотивации в тренерской профессии, отметив важность амбиций и стремления к развитию, несмотря на возможное сокращение заработка.

— Какая мотивация у человека идти учиться на тренера, если он знает, что будет зарабатывать меньше?

— Ну здесь вопрос твоих амбиций. Можно так же рассуждать, какая мотивация может быть у игрока РПЛ команды нижней восьмёрки, если он уже играет на самом высшем уровне в рамках нашей страны. Мотивация такая, что становиться лучшим тренером, повышать квалификацию, добиваться результатов, переходить в более сильную команду, ставить другие задачи. Соответственно, зарплата тоже будет расти. Все мотивационные составляющие те же, просто ты уже в другом амплуа, но в рамках футбола всё абсолютно понятно.

— Получается, в начале ты в приоритет не ставишь деньги, а ставишь какие-то ценности? Например, изменить футбол в лучшую сторону?

— Думаю, что не так глобально. Всё зависит от твоего развития и того, насколько скрупулёзно ты подходишь к делу. Профессия футболиста она намного проще, потому что за тебя всё придумывает тренер, за тебя составляют расписание. Ты приехал, потренировался, уехал и забыл об этом. А тренер, я думаю, должен посмотреть тренировку, проанализировать игру каждого футболиста, насколько его мысль удалось реализовать на поле. Если не удалось, то почему, как сделать лучше. Ты закончил тренировку, как и футболисты, но ты остался на базе, посмотрел тренировку, поговорил со своим штабом, приехал домой и, наверное, ещё дома смотришь европейский футбол или матч какой-то команды, чья игра тебе импонирует, — сказал Смолов в видео на своём YouTube-канале Smol Talk.

Смолову 35 лет. В текущем сезоне форвард сыграл в 13 матчах, забив один гол и сделав одну результативную передачу.

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