Жоау Феликс высказался о вылете «Милана» из Лиги чемпионов

Новичок итальянского «Милана», атакующий полузащитник команды Жоау Феликс отреагировал на вылет итальянцев из Лиги чемпионов после ничьей в ответном стыковом матче с «Фейеноордом» (1:1). По сумме двух встреч «россонери» проиграли клубу из Нидерландов со счётом 1:2.

«Всё было у нас под контролем, и мы старались забить второй гол, но потом всё круто переменилось. Мы разочарованы», — приводит слова Феликса пресс-служба УЕФА со ссылкой на Sky Sport.

Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов «Фейеноорд» может сыграть с «Интером» или «Арсеналом». Итальянский клуб покидает турнир.

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