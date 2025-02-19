Жоау Феликс высказался о вылете «Милана» из Лиги чемпионов
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Новичок итальянского «Милана», атакующий полузащитник команды Жоау Феликс отреагировал на вылет итальянцев из Лиги чемпионов после ничьей в ответном стыковом матче с «Фейеноордом» (1:1). По сумме двух встреч «россонери» проиграли клубу из Нидерландов со счётом 1:2.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
18 февраля 2025, вторник. 20:45 МСК
Милан
Милан, Италия
Окончен
1 : 1
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
1:0 Хименес – 1' 1:1 Карранса – 73'
Удаления: Эрнандес – 51' / Рид – 90+7'
«Всё было у нас под контролем, и мы старались забить второй гол, но потом всё круто переменилось. Мы разочарованы», — приводит слова Феликса пресс-служба УЕФА со ссылкой на Sky Sport.
Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов «Фейеноорд» может сыграть с «Интером» или «Арсеналом». Итальянский клуб покидает турнир.
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