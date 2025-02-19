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В «Балтике» оценили работу Андрея Талалаева на посту главного тренера

В «Балтике» оценили работу Андрея Талалаева на посту главного тренера
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Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов высказался о выборе Андрея Талалаева в качестве нового главного тренера калининградцев в сентябре 2024 года.

«Андрей Викторович – специалист, который очень серьёзно относится к поставленной нами задаче. Он приехал со своим штабом, закрыл все необходимые позиции и начал профессиональную работу. При назначении мы все прекрасно понимали, что у Андрея Викторовича своё понимание того, как всё должно работать в клубе. Да, иногда это сложно, но это развитие. Результат даёт о себе знать, так что я уверен, что мы не ошиблись в выборе», — приводит слова Измайлова Metaratings.

52-летний российский тренер Андрей Талалаев возглавил «Балтику» 6 сентября 2024 года, под его руководством калининградцы в 16 матчах одержали 12 побед, дважды сыграли вничью и потерпели два поражения. По итогам осенней части сезона-2024/2025 балтийцы лидируют в розыгрыше Мелбет Первой лиги, набрав 45 очков в 21 матче, и находятся в зоне прямого выхода в РПЛ с восьмиочковым отрывом от зоны стыковых матчей.

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