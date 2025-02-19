Смолов рассказал о типаже тренера, под руководством которого ему удобнее всего играть

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов поделился мыслями о типах тренеров и рассказал о типаже наставника, под руководством которого ему комфортнее всего выступать.

— Нужно объединить людей, которые совершенно разные по психотипу своему и каждому нужно своё. И здесь на самом деле разные есть подходы тренерские. Есть же тренеры-мотиваторы, которые как раз таки: «Вот я вот объединяю одной целью, я вас подбадриваю, вы друг за друга и за меня в том числе бьётесь на поле». Есть тренеры-тактики, есть тренеры, которые пытаются совмещать это, есть тренеры, которые находят индивидуальный подход ко всем. Здесь кому что больше подходит, потому что не нужно забывать, что у тебя есть тренерский штаб, которому, в моём понимании, нужно делегировать полномочия, потому что ты не можешь за всеми 25 проследить.

— А тебе какой тренерский подход ближе?

— У меня есть чёткое видение, за какого тренера я готов биться и, как мне кажется со стороны футболиста, он приносит наибольшую пользу, эффект и успех. Это когда тренер обозначает требования, как индивидуальные в зависимости от позиции, так и коллективные. Тренер старается быть максимально справедливым, то есть типа и у тебя есть игроки и они все равны перед этими требованиями. Есть игроки более сильные, есть менее. Они внутри каждый понимает… То есть условно если на позиции играет сильный футболист, а я — второй номер, он в глубине души всё понимает… Но если он видит, что тренер справедлив и требует с этого игрока так же, как и с тебя, ты, если адекватный, абсолютно в принципе смиряешься со своей ролью второго номера, но при этом ты понимаешь, что, если будешь нормально работать, у тебя будет шанс сыграть, — сказал Смолов в видео на своём YouTube-канале Smol Talk.

В нынешнем сезоне 35-летний нападающий вышел на поле в 13 играх, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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