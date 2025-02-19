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Гендиректор «Балтики» Измайлов назвал ключевое отличие Первой лиги от РПЛ

Гендиректор «Балтики» Измайлов назвал ключевое отличие Первой лиги от РПЛ
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Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов рассказал, в чём состоит главное отличие Мелбет Первой лиги от Российской Премьер-Лиги.

— В Первой лиге побеждают те, кто мало пропускает. Вы согласны с этим мнением?
– Да. Первая лига отличается от РПЛ тем, что в ней ниже скорости принятия решений, но в то же время гораздо больше борьбы. Результат напрямую зависит от физической формы команды. РПЛ – это скорость, а ФНЛ – это борьба, — приводит слова Измайлова Metaratings.

По итогам осенней части сезона-2024/2025 «Балтика» лидирует в розыгрыше Мелбет Первой лиги, набрав 45 очков в 21 матче, и находится в зоне прямого выхода в РПЛ с восьмиочковым отрывом от зоны стыковых матчей. При этом калининградцы пропустили меньше всех в лиге — 13 мячей («Торпедо», «Арсенал» и «Ротор» — по 16).

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