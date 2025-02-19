Гвардиола ответил на вопрос о слабостях «Реала» перед ответным стыком в Лиге чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о слабостях мадридского «Реала» перед ответным стыковым матчем в Лиге чемпионов УЕФА, который состоится сегодня, 19 февраля, в Мадриде.
«Слабости «Реала»? Никогда команда не бывает идеальной. Всегда есть способы найти слабости у соперника. Есть аспекты, в которых мы сильнее «Мадрида», и наоборот — «Реал» в чём-то сильнее нас. Нужно найти способ, чтобы чувствовать себя более комфортно, и, зная, что против нас играют футболисты такого уровня, как в «Реале», мы всегда будем испытывать давление. Это трудные матчи. Против «Мадрида» надо играть в очень высоком темпе, ведь они обладают отличной способностью быстро реагировать на происходящее. Если играешь в низком темпе, они чувствуют себя комфортно. Мы постараемся воспользоваться нашими сильными сторонами», — приводит слова Гвардиолы издание AS.
Напомним, первая игра между командами завершилась домашним поражением «горожан» со счётом 2:3.
Почему «Реал Мадрид» — лучший клуб XX века:
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