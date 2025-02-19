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Гвардиола ответил на вопрос о слабостях «Реала» перед ответным стыком в Лиге чемпионов

Гвардиола ответил на вопрос о слабостях «Реала» перед ответным стыком в Лиге чемпионов
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о слабостях мадридского «Реала» перед ответным стыковым матчем в Лиге чемпионов УЕФА, который состоится сегодня, 19 февраля, в Мадриде.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Слабости «Реала»? Никогда команда не бывает идеальной. Всегда есть способы найти слабости у соперника. Есть аспекты, в которых мы сильнее «Мадрида», и наоборот — «Реал» в чём-то сильнее нас. Нужно найти способ, чтобы чувствовать себя более комфортно, и, зная, что против нас играют футболисты такого уровня, как в «Реале», мы всегда будем испытывать давление. Это трудные матчи. Против «Мадрида» надо играть в очень высоком темпе, ведь они обладают отличной способностью быстро реагировать на происходящее. Если играешь в низком темпе, они чувствуют себя комфортно. Мы постараемся воспользоваться нашими сильными сторонами», — приводит слова Гвардиолы издание AS.

Напомним, первая игра между командами завершилась домашним поражением «горожан» со счётом 2:3.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Холанд – 19'     1:1 Мбаппе – 60'     2:1 Холанд – 80'     2:2 Диас – 86'     2:3 Беллингем – 90+2'    
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