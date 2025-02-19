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Анчелотти рассказал об игровой идее «Реала» на ответный стыковой матч ЛЧ с «Ман Сити»

Анчелотти рассказал об игровой идее «Реала» на ответный стыковой матч ЛЧ с «Ман Сити»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями в преддверии ответного стыкового матча с «Манчестер Сити» в Лиги чемпионов УЕФА.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Увлекательный, сложный, трудный матч. Мы стараемся хорошо подготовиться и восстановить игроков. Идея состоит в том, чтобы спланировать тот же матч, что получился в Англии, приняв во внимание всю сложность такого рода противостояния. В Мадриде пройдёт матч, в котором мы сыграем все за 90 минут», — приводит слова Анчелотти издание AS.

Напомним, первая встреча между командами завершилась домашним поражением подопечных Гвардиолы со счётом 2:3. Ответный матч состоится сегодня, 19 февраля, и начнётся в 23:00 мск.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Холанд – 19'     1:1 Мбаппе – 60'     2:1 Холанд – 80'     2:2 Диас – 86'     2:3 Беллингем – 90+2'    
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