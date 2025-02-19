Анчелотти рассказал об игровой идее «Реала» на ответный стыковой матч ЛЧ с «Ман Сити»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями в преддверии ответного стыкового матча с «Манчестер Сити» в Лиги чемпионов УЕФА.

«Увлекательный, сложный, трудный матч. Мы стараемся хорошо подготовиться и восстановить игроков. Идея состоит в том, чтобы спланировать тот же матч, что получился в Англии, приняв во внимание всю сложность такого рода противостояния. В Мадриде пройдёт матч, в котором мы сыграем все за 90 минут», — приводит слова Анчелотти издание AS.

Напомним, первая встреча между командами завершилась домашним поражением подопечных Гвардиолы со счётом 2:3. Ответный матч состоится сегодня, 19 февраля, и начнётся в 23:00 мск.

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