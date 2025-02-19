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Виллиан Жозе забил третий гол в пяти матчах после ухода из «Спартака»

Виллиан Жозе забил третий гол в пяти матчах после ухода из «Спартака»
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33-летний бразильский экс-нападающий московского «Спартака» Виллиан Жозе забил третий гол в пятом матче во всех турнирах за свой новый клуб «Баия». В выездной встрече квалификации Кубка Либертадорес с боливийским «Стронгестом» (1:1) форвард вышел на замену в перерыве матча и сравнял счёт на 69-й минуте.

14 января было официально объявлено об уходе Виллиана Жозе из московского «Спартака» по соглашению сторон. Нападающий перешёл к красно-белым в июле 2024 года из испанского «Бетиса», сумма трансферной компенсации за него составила € 2 млн.

В 13 матчах за «Спартак» во всех турнирах Виллиан Жозе отметился одним забитым голом.

Видео: Мегатрансфер «Зенита». «Спартак» распускает игроков. ПЛН #89

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