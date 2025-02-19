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«Зенит» и «Крузейро» достигли договорённости по трансферу Перейры — Central da Toca

«Зенит» и «Крузейро» достигли договорённости по трансферу Перейры — Central da Toca
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Санкт-петербургский «Зенит» и бразильский «Крузейро» достигли договорённости по трансферу 28-летнего полузащитника Матеуса Перейры в санкт-петербургский клуб. Об этом сообщает издание Central da Toca.

По информации источника, проблема состоит в том, что сам футболист пока не дал «зелёный свет» на переход в клуб РПЛ. Отмечается, что в данный момент игрок советуется со своей семьёй, чтобы дать окончательный ответ в ближайшее время.

Согласно предыдущим сообщениям в СМИ, «Зенит» готов инвестировать € 20 млн, включая бонусы, на трансфер Перейры из «Крузейро».

Перейра представляет «Крузейро» с июля 2023 года и за это время провёл 81 матч во всех соревнованиях, забив 12 голов и сделав 17 результативных передач. Текущий контракт футболиста с клубом действует до лета 2026 года. По данным, опубликованным на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 10 млн.

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