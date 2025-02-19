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Вратарь «Реала» Куртуа объяснил, почему не перешёл в «МЮ», фанатом которого он является

Вратарь «Реала» Куртуа объяснил, почему не перешёл в «МЮ», фанатом которого он является
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Вратарь сборной Бельгии и мадридского «Реала» Тибо Куртуа рассказал, как в детстве болел за «Манчестер Юнайтед», а также назвал причину, по которой так и не перешёл в английский клуб.

«Мне нравились Эдвин ван дер Сар и Икер Касильяс. По этой причине я всегда следил за играми «Реала» и «Манчестер Юнайтед». Я много наблюдал за Эдвином, пока рос, и старался учиться у него.

Почему я не перешёл в «МЮ»? Они подписали контракт с Давидом [де Хеа], понимаете? Это немного изменило мой путь. Я был фанатом «Манчестер Юнайтед». В тот момент, когда у меня начинало получаться в «Генке», мной интересовались «Тоттенхэм», «Челси» и клубы из других стран. В тот момент «Челси» был для меня лучшим долгосрочным проектом, и, по сути, поскольку Давид перешёл в «Манчестер Юнайтед», для меня открылась возможность трансфера в «Атлетико», — приводит слова Куртуа издание Metro со ссылкой на слова бельгийца экс-защитнику «Юнайтед» Рио Фердинанду в его подкасте на YouTube-канале.

Напомним, 32-летний Куртуа за свою карьеру выступал за «Генк», «Челси» и мадридский «Реал», а также провёл три года в аренде в «Атлетико».

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