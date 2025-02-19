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19 февраля главные новости спорта, футбольные трансферы, Лига чемпионов, результаты КХЛ, теннис, баскетбол, биатлон

«Милан» вылетел из ЛЧ, слухи о новом бразильском трансфере «Зенита». Главное к утру
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«Милан» в меньшинстве упустил победу над «Фейеноордом» и не смог выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов, в Бразилии сообщили о договорённости «Зенита» и «Крузейро» по новому трансферу, легендарный сербский теннисист Новак Джокович проиграл в первом круге турнира категории ATP-500 в столице Катара Дохе. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Милан» сыграл вничью с «Фейеноордом» в ответном стыковом матче и вылетел из ЛЧ.
  2. «Зенит» и «Крузейро» достигли договорённости по трансферу Перейры — Central da Toca.
  3. Новак Джокович в двух сетах проиграл Берреттини в первом круге турнира в Дохе.
  4. «Бавария» не смогла победить «Селтик», но вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов.
  5. «Монако» без Головина сыграл вничью с «Бенфикой» и вылетел из Лиги чемпионов.
  6. «Спартак» продвинулся в переговорах по трансферу Саласара.
  7. УЕФА отстранил судью Монтеро, удалившего Беллингема в матче «Реала» с «Осасуной» — Marca.
  8. «Брюгге» крупно обыграл «Аталанту» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.
  9. Циципас проиграл Меджедовичу на старте турнира в Дохе. Хамад травмировался во время матча.
  10. «Ак Барс» проиграл четвёртый матч подряд, уступив «Нефтехимику» в принципиальном дерби.
  11. Карим Халили стал победителем индивидуальной гонки на Кубке сильнейших спортсменов — 2025.
  12. Семь очков и пять ассистов Егора Дёмина помогли BYU разгромить «Канзас Джейхоукс» в NCAA.
  13. Результаты ответных стыковых матчей Лиги чемпионов 18 февраля.
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