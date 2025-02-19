«Милан» вылетел из ЛЧ, слухи о новом бразильском трансфере «Зенита». Главное к утру

«Милан» в меньшинстве упустил победу над «Фейеноордом» и не смог выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов, в Бразилии сообщили о договорённости «Зенита» и «Крузейро» по новому трансферу, легендарный сербский теннисист Новак Джокович проиграл в первом круге турнира категории ATP-500 в столице Катара Дохе. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».