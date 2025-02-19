«Милан» вылетел из ЛЧ, слухи о новом бразильском трансфере «Зенита». Главное к утру
«Милан» в меньшинстве упустил победу над «Фейеноордом» и не смог выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов, в Бразилии сообщили о договорённости «Зенита» и «Крузейро» по новому трансферу, легендарный сербский теннисист Новак Джокович проиграл в первом круге турнира категории ATP-500 в столице Катара Дохе. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Милан» сыграл вничью с «Фейеноордом» в ответном стыковом матче и вылетел из ЛЧ.
- «Зенит» и «Крузейро» достигли договорённости по трансферу Перейры — Central da Toca.
- Новак Джокович в двух сетах проиграл Берреттини в первом круге турнира в Дохе.
- «Бавария» не смогла победить «Селтик», но вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов.
- «Монако» без Головина сыграл вничью с «Бенфикой» и вылетел из Лиги чемпионов.
- «Спартак» продвинулся в переговорах по трансферу Саласара.
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- «Брюгге» крупно обыграл «Аталанту» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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