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Руководство «Милана» в ярости после вылета из ЛЧ. Одного игрока могут оштрафовать — Скира

Руководство «Милана» в ярости после вылета из ЛЧ. Одного игрока могут оштрафовать — Скира
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Руководство итальянского «Милана» было в ярости после поражения «россонери» по итогам двухматчевого противостояния с нидерландским «Фейеноордом». Об этом сообщает журналист и инсайдер Николо Скира в соцсети X (ранее Twitter).

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
18 февраля 2025, вторник. 20:45 МСК
Милан
Милан, Италия
Окончен
1 : 1
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
1:0 Хименес – 1'     1:1 Карранса – 73'    
Удаления: Эрнандес – 51' / Рид – 90+7'

По информации источника, французский левый защитник дьяволов» Тео Эрнандес больше всех разочаровал боссов итальянской команды. Отмечается, что игрока даже могут оштрафовать за красную карточку, которую француз получил на 51-й минуте встречи при счёте 1:0 в пользу «Милана».

Также, согласно сообщению Скиры, Тео теперь не является неприкасаемым в клубе, его могут продать уже в ближайшее летнее трансферное окно, если футболист откажется продлевать контракт с итальянским клубом, действие которого истекает в июне 2026 года.

Напомним, в завершившейся ответной встрече в Милане команды сыграли вничью (1:1), однако по сумме двух встреч «россонери» проиграли клубу из Нидерландов со счётом 1:2.

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