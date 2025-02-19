Руководство «Милана» в ярости после вылета из ЛЧ. Одного игрока могут оштрафовать — Скира

Руководство итальянского «Милана» было в ярости после поражения «россонери» по итогам двухматчевого противостояния с нидерландским «Фейеноордом». Об этом сообщает журналист и инсайдер Николо Скира в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, французский левый защитник дьяволов» Тео Эрнандес больше всех разочаровал боссов итальянской команды. Отмечается, что игрока даже могут оштрафовать за красную карточку, которую француз получил на 51-й минуте встречи при счёте 1:0 в пользу «Милана».

Также, согласно сообщению Скиры, Тео теперь не является неприкасаемым в клубе, его могут продать уже в ближайшее летнее трансферное окно, если футболист откажется продлевать контракт с итальянским клубом, действие которого истекает в июне 2026 года.

Напомним, в завершившейся ответной встрече в Милане команды сыграли вничью (1:1), однако по сумме двух встреч «россонери» проиграли клубу из Нидерландов со счётом 1:2.

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