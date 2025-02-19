Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — Спортинг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Балтике» рассказали о стратегии клуба при выходе в РПЛ на примере матча со «Спартаком»

В «Балтике» рассказали о стратегии клуба при выходе в РПЛ на примере матча со «Спартаком»
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов ответил на вопрос о стратегии калининградцев в случае выхода в Российскую Премьер-Лигу.

– Если «Балтика» выйдет в РПЛ, какая стратегия будет у клуба? Есть ли она вообще?
– Стратегия, конечно, есть. У клубов такого уровня она просто обязана быть. Не будем заранее гадать, так как мы народ суеверный, наша первостепенная задача – это выход в РПЛ. В сезоне-2025/2026 планируем стать командой-середняком, чтобы не бороться за выживание. Хочется играть на равных с клубами нижней восьмёрки и как можно чаще давать бой грандам РПЛ, чтобы радовать наших болельщиков. Наша прошлогодняя победа в Кубке над «Спартаком» показала всем, что мы на это способны, — приводит слова Измайлова Metaratings.

В сезоне-2023/2024 «Балтика» выступала в РПЛ и выбыла в Мелбет Первую лигу напрямую, заняв итоговое 15-е место. При этом в Кубке России калининградцы вышли в Суперфинал турнира, победив в финале нижней сетки плей-офф (Пути регионов) московский «Спартак» со счётом 1:0.

По итогам осенней части сезона-2024/2025 «Балтика» лидирует в розыгрыше Мелбет Первой лиги, набрав 45 очков в 21 матче, и находится в зоне прямого выхода в РПЛ с восьмиочковым отрывом от зоны стыковых матчей.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги

Видео: «Балтика» и РПЛ подписали спонсорское соглашение

Материалы по теме
Гендиректор «Балтики» Измайлов назвал ключевое отличие Первой лиги от РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android