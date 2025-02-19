В «Балтике» рассказали о стратегии клуба при выходе в РПЛ на примере матча со «Спартаком»

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов ответил на вопрос о стратегии калининградцев в случае выхода в Российскую Премьер-Лигу.

– Если «Балтика» выйдет в РПЛ, какая стратегия будет у клуба? Есть ли она вообще?

– Стратегия, конечно, есть. У клубов такого уровня она просто обязана быть. Не будем заранее гадать, так как мы народ суеверный, наша первостепенная задача – это выход в РПЛ. В сезоне-2025/2026 планируем стать командой-середняком, чтобы не бороться за выживание. Хочется играть на равных с клубами нижней восьмёрки и как можно чаще давать бой грандам РПЛ, чтобы радовать наших болельщиков. Наша прошлогодняя победа в Кубке над «Спартаком» показала всем, что мы на это способны, — приводит слова Измайлова Metaratings.

В сезоне-2023/2024 «Балтика» выступала в РПЛ и выбыла в Мелбет Первую лигу напрямую, заняв итоговое 15-е место. При этом в Кубке России калининградцы вышли в Суперфинал турнира, победив в финале нижней сетки плей-офф (Пути регионов) московский «Спартак» со счётом 1:0.

По итогам осенней части сезона-2024/2025 «Балтика» лидирует в розыгрыше Мелбет Первой лиги, набрав 45 очков в 21 матче, и находится в зоне прямого выхода в РПЛ с восьмиочковым отрывом от зоны стыковых матчей.

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