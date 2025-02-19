Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА на 19 февраля

Сегодня, 19 февраля, пройдут ответные стыковые матчи Лиги чемпионов сезона-2024/2025. В рамках игрового дня состоятся четыре встречи. По их итогам будет определён окончательный состав участников 1/8 финала ЛЧ.

Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА 19 февраля:

20:45 мск. «Боруссия» Дортмунд — «Спортинг» Лиссабон;

23:00 мск. «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити»;

23:00 мск. «ПСВ Эйндховен» — «Ювентус»;

23:00 мск. «Пари Сен-Жермен» — «Брест».

Напомним, команды, которые заняли места с 9-го по 16-е в общем этапе, были сеяными, они играют с клубами, занявшими места с 17-го по 24-е (несеяные). Ответные стыковые встречи сеяные проводят дома. Восемь победителей стыковых матчей пробьются в 1/8 финала, где сыграют с одним из топ-8 клубов общего этапа, которые будут сеяными при жеребьёвке.