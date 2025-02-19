Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — Спортинг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА на 19 февраля

Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА на 19 февраля
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 19 февраля, пройдут ответные стыковые матчи Лиги чемпионов сезона-2024/2025. В рамках игрового дня состоятся четыре встречи. По их итогам будет определён окончательный состав участников 1/8 финала ЛЧ.

Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА 19 февраля:

  • 20:45 мск. «Боруссия» Дортмунд — «Спортинг» Лиссабон;
  • 23:00 мск. «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити»;
  • 23:00 мск. «ПСВ Эйндховен» — «Ювентус»;
  • 23:00 мск. «Пари Сен-Жермен» — «Брест».

Напомним, команды, которые заняли места с 9-го по 16-е в общем этапе, были сеяными, они играют с клубами, занявшими места с 17-го по 24-е (несеяные). Ответные стыковые встречи сеяные проводят дома. Восемь победителей стыковых матчей пробьются в 1/8 финала, где сыграют с одним из топ-8 клубов общего этапа, которые будут сеяными при жеребьёвке.

Календарь Лиги чемпионов
Таблица Лиги чемпионов
Материалы по теме
«Реал» и «Сити» рубятся за 1/8 финала Лиги чемпионов! Будет ли чудо-камбэк Гвардиолы? LIVE
Live
«Реал» и «Сити» рубятся за 1/8 финала Лиги чемпионов! Будет ли чудо-камбэк Гвардиолы? LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android