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23:00 Мск
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«Боруссия» — «Спортинг»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию

«Боруссия» — «Спортинг»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 19 февраля, состоится ответный стыковой матч Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся дортмундская «Боруссия» и лиссабонский «Спортинг». Встреча пройдёт на стадионе «Дортмунд» в Германии. Игру будет обслуживать итальянская бригада арбитров, которую возглавит Давиде Масса. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 по московскому времени.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 20:45 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Календарь матчей Лиги чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов

Первый матч между командами завершился победой «Боруссии» со счётом 3:0. Отметим, что «Спортинг» завершил общий этап Лиги чемпионов на 23-м месте в турнирной таблице, набрав 11 очков. «Боруссия» стала 10-й (15 очков).

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