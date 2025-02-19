«Боруссия» — «Спортинг»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 19 февраля, состоится ответный стыковой матч Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся дортмундская «Боруссия» и лиссабонский «Спортинг». Встреча пройдёт на стадионе «Дортмунд» в Германии. Игру будет обслуживать итальянская бригада арбитров, которую возглавит Давиде Масса. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Первый матч между командами завершился победой «Боруссии» со счётом 3:0. Отметим, что «Спортинг» завершил общий этап Лиги чемпионов на 23-м месте в турнирной таблице, набрав 11 очков. «Боруссия» стала 10-й (15 очков).